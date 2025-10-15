Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission consultative de l'enseignement privé

M. Sylvain Lalande est nommé membre de la Commission consultative de l'enseignement privé.

École Polytechnique de Montréal

M. Pierre Lassonde est nommé de nouveau président du conseil d'administration de l'École Polytechnique de Montréal.

Institut national de la recherche scientifique

M. Philippe Boivin est nommé membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Institut de technologie agroalimentaire du Québec

M. Christophe Céleste et Mme Assia Lucie Kablan sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Mme Isabelle Julien est nommée membre du conseil d'administration de cet institut.

Mme Renée Michaud est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de ce même institut.

Investissement Québec

Mme Manon Genest est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration d'Investissement Québec.

Régie du bâtiment du Québec

MM. Harold Castonguay, Rafik Khodja et François Lavoie sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Régie du bâtiment du Québec.

