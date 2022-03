Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Daniel Paré est nommé, à compter du 14 mars 2022, sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Paré est membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Bureau des présidents des conseils de discipline

Mme Isabelle Dubuc est nommée de nouveau présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

M. Guy Thibodeau est nommé, à compter du 1er avril 2022, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. M. Thibodeau est président-directeur général adjoint de ce centre.

Conseil des appellations réservées et des termes valorisants

Mme Marie-Josée Gouin est nommée, à compter du 21 mars 2022, membre et présidente-directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Mme Gouin est membre et vice-présidente de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

La Financière agricole du Québec

M. Ernest Desrosiers est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de La Financière agricole du Québec.

Tribunal administratif du travail

MM. Raymond Arseneau et Marco Romani sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Tribunal administratif du Québec

M. Sébastien Caron est désigné, à compter du 10 mars 2022, vice-président du Tribunal administratif du Québec, responsable de la section des affaires immobilières. M. Caron sera également responsable de la démarche d'amélioration organisationnelle. M. Caron est membre avocat affecté à la section des affaires immobilières de ce tribunal.

Conseil Cris-Québec sur la foresterie

M. Simon St-Georges est nommé membre du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.

Coroner

Mmes Mélissa Gagnon et Joanne Lachapelle sont nommées de nouveau coroners à temps partiel.

Institut national de la recherche scientifique

Mme Isabelle Boucher est nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Musée de la Civilisation

Mme Nicole O'Bomsawin est nommée membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation.

Société des loteries du Québec

M. Alain Albert et Mme Nathalie Goodwin sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

Université du Québec à Trois-Rivières

M. Louis Gendron est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

