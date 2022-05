Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Gilbert Charland est nommé de nouveau secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, chargé du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

M. Dave Roussy est nommé, à compter du 16 mai 2022, sous-ministre adjoint au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. M. Roussy est directeur général du Centre gouvernemental de cyberdéfense à ce ministère.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Catherine Lemay est nommée directrice nationale de la protection de la jeunesse au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Lemay demeure également sous-ministre adjointe à ce ministère.

Sûreté du Québec

M. Jérôme Gagnon est nommé, à compter du 16 mai 2022, directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. M. Gagnon est directeur principal des services juridiques et des projets stratégiques à la Sûreté du Québec.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Marie-Claude Perreault est nommée membre du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Commission de toponymie

M. Éric Bédard est nommé membre de la Commission de toponymie.

Institut national des mines

Mme Sonia Caron est nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national des mines.

Investissement Québec

Mme Geneviève Fortier est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec.

Mme Louise Sanscartier est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Télé-université

Mme Caroline Roy est nommée membre du conseil d'administration de Télé-université.

Université du Québec en Outaouais

M. Vincent Beauséjour et Mme Diane Richard sont nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

Mme Najat Kamal est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette université.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321