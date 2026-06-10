Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Agence du revenu du Québec

Mme Sandra Houde est nommée, à compter du 25 juin 2026, vice-présidente de l'Agence du revenu du Québec. Mme Houde est directrice principale des stratégies clientèles de cette agence.

Centre de services scolaire de la Baie-James

M. Michel Laplace est nommé directeur général du Centre de services scolaire de la Baie-James.

Tribunal administratif du travail

Mme Nancy Lajoie est nommée, à compter du 22 juin 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Lajoie est avocate au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Mme Annie Noël est nommée, à compter du 22 juin 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Noël est avocate associée au sein de Ménard Noël Côté-Jones avocats inc.

Mme Julie Poirier est nommée, à compter du 22 juin 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Poirier est avocate plaideuse et avocate coordonnatrice de l'unité d'accès à l'information de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Mme Mélanie Raymond est nommée, à compter du 22 juin 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Raymond est conseillère juridique de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

M. Louis Rivard est nommé, à compter du 22 juin 2026, membre du Tribunal administratif du travail. M. Rivard est avocat de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Investissement Québec

Mme Catherine Dubé est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration d'Investissement Québec.

MM. Eric Dumouchel et Louis Morisset sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321