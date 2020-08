Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Enseignement supérieur

Mme Nathalie Parenteau est nommée, à compter du 24 août 2020, sous-ministre adjointe au ministère de l'Enseignement supérieur. Mme Parenteau est directrice générale de l'administration du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur.

Bureau des présidents des conseils de discipline

Mme Marie-France Perras est nommée, à compter du 31 août 2020, présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline. Mme Perras est procureure et conseillère juridique au bureau du syndic à l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Centre d'acquisitions gouvernementales

Mme Nathalie Campeau est nommée, à compter du 1er septembre 2020, vice-présidente du Centre d'acquisitions gouvernementales. Mme Nathalie Campeau est directrice générale des services en gestion contractuelle du Centre de services partagés du Québec.

M. Sébastien Gagnon est nommé, à compter du 1er septembre 2020, vice-président du Centre d'acquisitions gouvernementales. M. Gagnon est directeur général par intérim du Groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec.

M. François Vaillancourt est nommé, à compter du 1er septembre 2020, vice-président du Centre d'acquisitions gouvernementales. M. Vaillancourt est directeur général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Retraite Québec

M. Michel Després est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de Retraite Québec.

Comité consultatif de l'environnement Kativik

Mme Vanessa Chalifour est nommée membre du Comité consultatif de l'environnement Kativik.

Coroner

Mme Julie Langlois et M. Alain Manseau sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

Hydro-Québec

Mmes Anne-Marie Croteau et Marie-Josée Morency ainsi que M. Paul Stinis sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

MM Dominique Fagnoule et Claude Séguin sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Mme Marie-Josée Lizotte est nommée membre du conseil d'administration de cette même société.

Société de financement des infrastructures locales du Québec

M. Marc Grandisson est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et désigné comme président de la Société de financement des infrastructures locales du Québec.

Société du Plan Nord

M. Gilles Couture et Mme Patricia Huet sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société du Plan Nord.

M. Réal Laporte est nommé membre du conseil d'administration de cette société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/