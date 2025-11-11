Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 12 novembre 2025

Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

11 nov, 2025, 17:57 ET

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 12 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. 

Période des questions et réponses orales
Heure : 10 h 00
Lieu :    Assemblée nationale du Québec

Conseil des ministres  
Heure : 12 h 30
Lieu :    Édifice Honoré-Mercier

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]

