Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 11 novembre 2025

QUÉBEC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 11 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Cérémonie du Jour du Souvenir

Heure : 10 h 50

Lieu : Québec

Après la cérémonie, le premier ministre fera une courte déclaration aux médias.

Le lieu exact sera transmis aux médias accrédités.

Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Période des questions et réponses orales

Heure : 14 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]