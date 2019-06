Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'inclusion

Mme Geneviève Lajoie est nommée à compter du 2 juillet 2019, sous-ministre adjointe au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'inclusion. Mme Lajoie est directrice du bureau du sous-ministre et secrétaire générale, par intérim, de ce ministère.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Pierre Gabriel Côté est nommé à compter du 27 juillet 2019, délégué général du Québec à Londres, au Royaume-Uni. M. Côté est administrateur affecté auprès du président-directeur général d'Investissement Québec.

Mme Martine Hébert est nommée à compter du 29 juillet 2019, déléguée du Québec à Chicago, aux États-Unis. Mme Hébert est vice-présidente principale - Québec et porte-parole nationale francophone de La fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Mme Caroline Roy est nommée membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Mme Roy était présidente-directrice générale par intérim de ce centre.

Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

M. Stéphane Lanctôt est nommé à compter du 2 juillet 2019, membre fonctionnaire responsable de l'administration de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. M. Lanctôt est adjoint au directeur général adjoint de la Sûreté du Québec.

Fonds de recherche du Québec - Santé

Mme Carole Jabet est nommée à compter du 12 juillet 2019, membre du conseil d'administration et directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé. Mme Jabet est directrice adjointe de la recherche au Centre hospitalier de l'Université de Montréal.

Régie du logement

M. Stéphane Sénécal est nommé à compter du 22 juillet 2019, régisseur à la Régie du logement. M. Sénécal est avocat en droit administratif en pratique privée.

Société du Plan Nord

M. Jonathan Gignac est nommé membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de la Société du Plan Nord. M. Gignac est vice-président - Infrastructures et Investissements stratégiques de cette société.

Commission de l'éthique en science et en technologie

M. Guillaume Chicoisne est nommé membre de la Commission de l'éthique en science et en technologie.

La Financière agricole du Québec

Mme Jacynthe Gagnon est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec.

Mme Mirella Pisciuneri, MM. Martin Cartier et Gilles Lavoie sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cet organisme.

Retraite Québec

Mmes Marie-Chantal Côté et Laetitia Morel sont nommées membres indépendantes du conseil d'administration de Retraite Québec.

Mme Natalie Rosebush est nommée membre du conseil d'administration de cet organisme.

Société de télédiffusion du Québec

M. Vincent Leduc est qualifié comme membre indépendant du conseil d'administration de la Société de télédiffusion du Québec.

Télé-université

M. Richard Hotte est nommé à compter du 6 juillet 2019, membre du conseil d'administration de la Télé-université.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Related Links

https://www.quebec.ca/premier-ministre/