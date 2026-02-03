AJUSTEMENT AU CONSEIL DES MINISTRES

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé aujourd'hui à des ajustements au sein de son Conseil des ministres.

M. Jean-François Roberge devient ministre responsable de la région de la Montérégie. Cette nouvelle fonction s'ajoute à celles de ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels.

M. Samuel Poulin, en plus de ses fonctions de ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, assumera les fonctions de ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514-831-1393, [email protected]