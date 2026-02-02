Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 3 février 2026

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 3 février 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales

Heure : 14 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Entretien avec la consule générale des États-Unis, Mme Anne Dudte (fermé aux médias)

Heure : 15 h 30

Lieu : Québec

Réception d'échange de vœux pour l'année 2026 avec les membres du corps consulaire (fermée aux médias)

Heure : 17 h 30

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete.

