Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 3 février 2026
02 févr, 2026, 17:41 ET
QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 3 février 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Période des questions et réponses orales
Heure : 14 h 00
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Entretien avec la consule générale des États-Unis, Mme Anne Dudte (fermé aux médias)
Heure : 15 h 30
Lieu : Québec
Réception d'échange de vœux pour l'année 2026 avec les membres du corps consulaire (fermée aux médias)
Heure : 17 h 30
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete.
