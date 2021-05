Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Enseignement supérieur

M. Marc-André Thivierge est nommé, à compter du 21 juin 2021, sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur. M. Thivierge est directeur général des affaires universitaires, étudiantes et interordres à ce ministère.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Xin Gao est nommée, à compter du 7 juin 2021, déléguée du Québec à Houston, aux États-Unis. Mme Gao est directrice de la Division de commerce et des technologies propres au ministère de l'Environnement et Changement climatique Canada.

Ministère des Transports

Mme Valérie Maltais est nommée, à compter du 14 juin 2021, sous-ministre adjointe au ministère des Transports. Mme Maltais est directrice générale des grands projets routiers de Montréal et de l'Ouest à ce ministère.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Mme Marie-Hélène Gauthier est nommée de nouveau membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

M. Joseph Zayed est nommé, à compter du 13 juin 2021, membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. M. Zayed est membre additionnel à temps partiel de ce bureau.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Mme Manon Asselin est nommée, à compter du 21 juin 2021, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Mme Asselin est commandant du 4e Groupe des Services de santé des Forces armées canadiennes au ministère de la Défense nationale.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Sherbrooke et l'Association des policiers et policières de Sherbrooke

M. Gilles Touchette est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Sherbrooke et l'Association des policiers et policières de Sherbrooke.

M. Claude Hétu et Mme Suzanne Lévesque sont nommés membres de ce conseil.

Tribunal des droits de la personne

Mme Monique Rousseau est nommée assesseure au Tribunal des droits de la personne.

