Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Mme Annie Grand-Mourcel-Brosseau est nommée sous-ministre adjointe chargée du Secrétariat à la jeunesse au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mme Grand-Mourcel-Brosseau était sous-ministre adjointe chargée du Secrétariat à la jeunesse au ministère de la Culture et des Communications.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. John McMahon est nommé sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. M. McMahon était sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise au ministère des Finances.

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

M. Hugo Roy est nommé sous-ministre associé chargé du Secrétariat de la Capitale-Nationale au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. M. Roy était secrétaire associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au Secrétariat du Conseil du trésor.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Catherine Ferembach est nommée sous-ministre adjointe chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Ferembach était sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Mme Élaine Grignon est nommée, à compter du 6 octobre 2025, membre et présidente par intérim à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mme Grignon est membre et vice-présidente de cette commission.

Tribunal administratif du logement

M. Panayiotis Perry Alimbertis est nommé, à compter du 14 octobre 2025, membre du Tribunal administratif du logement. M. Alimbertis est directeur du Bureau d'aide juridique Sud-Ouest au Centre communautaire juridique de Montréal.

