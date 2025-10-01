Nominations du Conseil des ministres
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
01 oct, 2025, 18:27 ET
QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie
Mme Annie Grand-Mourcel-Brosseau est nommée sous-ministre adjointe chargée du Secrétariat à la jeunesse au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mme Grand-Mourcel-Brosseau était sous-ministre adjointe chargée du Secrétariat à la jeunesse au ministère de la Culture et des Communications.
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
M. John McMahon est nommé sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. M. McMahon était sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise au ministère des Finances.
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
M. Hugo Roy est nommé sous-ministre associé chargé du Secrétariat de la Capitale-Nationale au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. M. Roy était secrétaire associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au Secrétariat du Conseil du trésor.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Mme Catherine Ferembach est nommée sous-ministre adjointe chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Ferembach était sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.
Commission de protection du territoire agricole du Québec
Mme Élaine Grignon est nommée, à compter du 6 octobre 2025, membre et présidente par intérim à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mme Grignon est membre et vice-présidente de cette commission.
Tribunal administratif du logement
M. Panayiotis Perry Alimbertis est nommé, à compter du 14 octobre 2025, membre du Tribunal administratif du logement. M. Alimbertis est directeur du Bureau d'aide juridique Sud-Ouest au Centre communautaire juridique de Montréal.
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321
