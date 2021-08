Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission des services juridiques

M. Daniel LaFrance est nommé, à compter du 28 août 2021, membre et président de la Commission des services juridiques. M. LaFrance est membre et vice-président de cette commission.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

M. André Rivet est nommé de nouveau régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Mercier et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier

M. Gilles Touchette est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Mercier et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier.

MM. Claude Hétu et Serge Laverdière sont nommés membres de ce conseil.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Sherbrooke et l'Association des policiers et policières de Sherbrooke

M. Claude Mailhot est nommé membre du conseil de règlement des différends entre la Ville de Sherbrooke et l'Association des policiers et policières de Sherbrooke.

Office des personnes handicapées du Québec

Mme Frances Champigny est nommée présidente du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

