Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 25 novembre 2025

Nouvelles fournies par

Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

24 nov, 2025, 18:13 ET

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 25 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales
Heure : 14 h 00
Lieu :    Assemblée nationale du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue