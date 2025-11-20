Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 21 novembre 2025

QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 21 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada (prise d'images)

Heure : 11 h 00

Lieu : Montréal

À noter que le premier ministre et la mairesse de Montréal tiendront un point de presse et répondront aux questions des médias à l'issue de la rencontre.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau.

Pour obtenir plus d'informations et procéder à leur accréditation, les médias doivent écrire à l'adresse [email protected] .

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]