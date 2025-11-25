Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 26 novembre 2025

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 26 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Conseil des ministres

Heure : 12 h 30

Lieu : Édifice Honoré-Mercier

Rencontre avec les représentants du Conseil de l'industrie forestière du Québec (prise d'images)

Heure : 15 h 00

Lieu : Édifice Honoré-Mercier

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, ainsi que par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et député de Montmorency, M. Jean-François Simard.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Caucus des députés

Heure : 18 h 30

Lieu : Assemblée nationale du Québec

