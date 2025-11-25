Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 26 novembre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
25 nov, 2025, 17:40 ET
QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 26 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Période des questions et réponses orales
Heure : 10 h 00
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Conseil des ministres
Heure : 12 h 30
Lieu : Édifice Honoré-Mercier
Rencontre avec les représentants du Conseil de l'industrie forestière du Québec (prise d'images)
Heure : 15 h 00
Lieu : Édifice Honoré-Mercier
Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, ainsi que par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et député de Montmorency, M. Jean-François Simard.
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].
Caucus des députés
Heure : 18 h 30
Lieu : Assemblée nationale du Québec
SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
