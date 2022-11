Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Mme Dominique Deschênes est nommée, à compter du 3 novembre 2022, sous-ministre adjointe au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mme Deschênes est sous-ministre associée au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

M. Dany Roy est nommé, à compter du 3 novembre 2022, sous-ministre adjoint par intérim au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. M. Roy est directeur général des ressources financières et contractuelles au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Mme Julie Bissonnette est nommée, à compter du 3 novembre 2022, sous-ministre adjointe au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Mme Bissonnette est sous-ministre associée au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

