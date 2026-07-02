Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Mme Valérie Maltais est nommée, à compter du 20 juillet 2026, sous-ministre du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Mme Maltais est sous-ministre adjointe à ce ministère.

Ministère de l'Éducation

M. Stéphane Armanda est nommé, à compter du 13 juillet 2026, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation. M. Armanda est sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Agence du revenu du Québec

M. Luc Moisan est nommé, à compter du 3 septembre 2026, vice-président de l'Agence du revenu du Québec. M. Moisan est directeur principal des lois sur les taxes et l'administration fiscale et des affaires autochtones de cette agence.

Institut national de santé publique du Québec

M. Éric Goyer est nommé, à compter du 4 juillet 2026, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de l'Institut national de santé publique du Québec. M. Goyer est conseiller médical stratégique au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Société de l'assurance automobile du Québec

M. Jean Villeneuve est nommé, à compter du 6 juillet 2026, vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec. M. Villeneuve est sous-ministre adjoint au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Ghislain Samson est nommé de nouveau recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Autorité régionale de transport métropolitain

Mme Grace Ayoub est nommée membre indépendante du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain.

Mmes Andrée Lafortune et Liette Leduc ainsi que M. Owen Alexander Rose sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette agence.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321