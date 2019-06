Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Michel Bonsaint est nommé, à compter du 17 septembre 2019, représentant du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à Paris. M. Bonsaint est secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec.

Agence du revenu du Québec

Mme Nicole Bourget est nommée de nouveau vice-présidente de l'Agence du revenu du Québec.

Centre universitaire de santé McGill

Mme Martine Alfonso est nommée de nouveau présidente-directrice générale adjointe du Centre universitaire de santé McGill.

Régie des alcools, des courses et des jeux

Mme Nathalie Gagné est nommée, à compter du 25 juin 2019, régisseuse et vice‑présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Mme Gagné est directrice des enquêtes à la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Société des Traversiers du Québec

M. Stéphane Lafaut est nommé membre du conseil d'administration et président‑directeur général de la Société des Traversiers du Québec. M. Lafaut est membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de cette société.

