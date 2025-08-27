Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Justice

M. Philippe-André Tessier est nommé, à compter du 2 septembre 2025, sous-ministre associé au ministère de la Justice. M. Tessier est membre et président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

MM. Michel Allaire et Jean Hébert sont nommés de nouveau membres additionnels à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

Centre de services scolaire de l'Estuaire

Mme Nadine Desrosiers est nommée directrice générale du Centre de services scolaire de l'Estuaire.

Centre de services scolaire des Laurentides

M. Sébastien Tardif est nommé directeur général du Centre de services scolaire des Laurentides.

Centre de services scolaire Marie-Victorin

Mme Gaëlle Absolonne est nommée directrice générale du Centre de services scolaire Marie-Victorin.

Centre de services scolaire de Montréal

Mme Isabelle Gélinas est nommée directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal.

Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord

M. René Brisson est nommé directeur général du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord.

Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda

Mme Anne-Frédérique Karsenti est nommée directrice générale du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Mme Stéphanie Gareau est désignée comme remplaçante du président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mme Gareau est membre et vice-présidente de cette commission.

Commission des transports du Québec

Mme Vicky Drouin est nommée de nouveau membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec.

Coroner

Mme Marie Pinault est nommée de nouveau coroner à temps partiel.

Tribunal administratif du travail

M. Michel Canuel est nommé de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Urgences-santé

M. Michel Garceau est nommé, à compter du 22 septembre 2025, membre du conseil d'administration et président-directeur général d'Urgences-santé. M. Garceau est directeur général d'Espace la Traversée.

Commission consultative de l'enseignement privé

Mme Dominique Alarie est nommée de nouveau membre de la Commission consultative de l'enseignement privé.

M. Martin Morissette est nommé, à compter du 2 octobre 2025, membre de cette commission.

École nationale d'administration publique

M. Étienne Charbonneau est nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Université du Québec en Outaouais

Mme Ndeye Khady Ngom est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

