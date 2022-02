Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission municipale du Québec

Mme Nancy Klein est nommée, à compter du 14 février 2022, membre et vice-présidente de la Commission municipale du Québec. Mme Klein est directrice générale du soutien à la gestion de projets et au portefeuille au ministère des Transports.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. François Perron est nommé, à compter du 21 février 2022, membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. M. Perron est conseiller en infrastructures à la Société du Plan Nord.

École nationale d'administration publique

M. Vincent Wing Hong Tam est nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Société du Palais des congrès de Montréal

Mme Lisa Swiderski est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

