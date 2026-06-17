Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Mme Annick Laberge est nommée de nouveau sous-ministre du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Ministère de la Sécurité intérieure

M. François Demers est nommé, à compter du 29 juin 2026, sous-minstre associé au ministère de la Sécurité intérieure. M. Demers est directeur général du Réseau correctionnel de l'Ouest-du-Québec à ce ministère.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

M. Georges Lanmafankpotin est nommé, à compter du 6 juillet 2026, membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. M. Lanmafankpotin est membre additionnel à temps partiel de ce bureau et professeur associé au Département de sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Mme Prunelle Thibault-Bédard est nommée, à compter du 6 juillet 2026, membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. Mme Thibault-Bédard est membre additionnelle à temps partiel de ce bureau et avocate au sein de Prunelle Thibault-Bédard, Avocate inc.

Centre de services scolaire des Chênes

Mme Maude Trépanier est nommée directrice générale du Centre de services scolaire des Chênes. Mme Trépanier était directrice générale par intérim de ce centre.

Centre de services scolaire de l'Énergie

Mme Rosemarie Boucher est nommée directrice générale du Centre de services scolaire de l'Énergie. Mme Boucher était directrice générale par intérim de ce centre.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Chantal Carrier est nommée, à compter du 24 août 2026, vice-présidente de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Mme Carrier est directrice générale des opérations en financement de cette commission.

Société des alcools du Québec

Mme Dominique Savoie est nommée, à compter du 19 août 2026, membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321