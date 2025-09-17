Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Geneviève Brisson est nommée, à compter du 6 octobre 2025, déléguée générale du Québec à Londres, au Royaume-Uni. Mme Brisson est déléguée générale du Québec à Bruxelles.

Mme Hélène Drainville est nommée, à compter du 6 octobre 2025, déléguée générale du Québec à Bruxelles, en Belgique. Mme Drainville est membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse.

Commissaire au bien-être et aux droits des enfants

M. Alexandre Beaudoin est nommé, à compter du 22 septembre 2025, commissaire adjoint au commissaire au bien-être et aux droits des enfants. M. Beaudoin est directeur général des politiques et programmes d'intégration au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Mélanie Vincent est nommée de nouveau vice-présidente de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Mme Anny Bienvenue et M. Yves-Thomas Dorval sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

M. Steve Ceolin est nommé membre du conseil d'administration de cette commission.

Tribunal administratif du travail

M. François Caron ainsi que Mmes Martine Desroches et Irène Zaïkoff sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Société de la Place des Arts de Montréal

M. Fresnelson Alexander Sinora est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321