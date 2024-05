Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Damien Pereira est nommé, à compter du 17 juin 2024, délégué du Québec à Séoul. M. Pereira est directeur, Pilier croissance et affaires internationales, au sein d'Aéro Montréal.

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Mme Geneviève Parisien est nommée, à compter du 30 mai 2024, présidente-directrice générale adjointe du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Mme Parisien est directrice, Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique à ce centre.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Mme Jacinthe Cloutier est nommée, à compter du 3 juin 2024, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Mme Cloutier est directrice des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, déficience physique et directrice proximité, partenariat et fluidité à ce centre.

Fonds de recherche du Québec - Santé

Mme Carole Jabet est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé.

Tribunal administratif du logement

Mme Aurélie Lompré est nommée, à compter du 17 juin 2024, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Lompré est avocate au Service de prévention du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.

Mme Vanessa O'Connell Chrétien est nommée, à compter du 17 juin 2024, membre du Tribunal administratif du logement. Mme O'Connell Chrétien est avocate à la Direction principale du contentieux de l'Agence du revenu du Québec.

Commission de la capitale nationale du Québec

Mme Valérie Belle-Isle est nommée, à compter du 7 juillet 2024, membre indépendante du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Mmes Katia Duchesneau, Nancy Florence Savard et Fanny Tremblay-Racicot ainsi que MM. Barry Holleman et Patrick St-Hilaire sont qualifiés comme membres indépendants du conseil d'administration de cette même commission.

Mmes Katia Duchesneau, Nancy Florence Savard et Fanny Tremblay-Racicot sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de cette commission.

École nationale de police du Québec

Mmes Linda Beaupré, Meriem Benammour, Suzanne Boucher, Anne-Sophie Hamel et Jennifer O'Bomsawin ainsi que MM. Dominique Fauvel, Michel Garceau, Simon Paré et Yannick Tassoni-Rivest sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec.

Fondation de la faune du Québec

MM. Christian Bélanger, Samuel Bilodeau, Ghassan Brax, Harold Castonguay, Jérôme Dupras et Christian Sénéchal ainsi que Mmes Marjolaine Castonguay et Anny Malo sont qualifiés comme membres indépendants du conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec.

Fonds d'aide aux actions collectives

Mme Rita de Santis est nommée de nouveau membre du Fonds d'aide aux actions collectives.

Mme Kim-Luan Ferré-Deslongchamps est nommée membre de ce fonds.

La Financière agricole du Québec

Mme Isabelle Bouffard est nommée membre du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec.

M. Christian Jacques est nommé membre indépendant du conseil d'administration de cette société.

Régie du bâtiment du Québec

Mme Jacquine Lorange est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de la Régie du bâtiment du Québec, qualifiée comme membre indépendante et désignée présidente du conseil d'administration de la Régie du bâtiment.

M. Jean-François Loiselle et Mme Carole Potvin sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette régie.

Mme Melissa Robitaille est nommée membre du conseil d'administration de cette même régie.

Mme Mylène Sagala est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette même régie.

Mme Ginette Tanguay est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et est qualifiée comme membre indépendante du conseil d'administration de cette même régie.

Société du Grand Théâtre de Québec

M. Éric Thibault est nommé membre indépendant et président du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.

Société du Palais des congrès de Montréal

M. Hubert Bolduc est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.

M. Christian L'Heureux est nommé membre indépendant du conseil d'administration de cette société.

Mme Annie Tremblay est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de cette même société.

Société québécoise d'information juridique

MM. Pierre E. Audet, Charles Guay, Alexandre Paul-Hus et Bernard Synnott ainsi que Mme Karen Eltis sont qualifiés comme membres indépendants du conseil d'administration de la Société québécoise d'information juridique.

Université du Québec en Outaouais

M. Ahmed Lakhssassi est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321