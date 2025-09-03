Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

M. Francis Côté est nommé, à compter du 22 septembre 2025, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Côté était directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Mme Marilou Tremblay est nommée, à compter du 22 septembre 2025, sous-ministre adjointe au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Mme Tremblay est directrice générale du contrôle environnemental de Montréal, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de l'expertise à ce ministère.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Caroline Quach-Thanh est nommée, à compter du 29 septembre 2025, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux et directrice nationale de santé publique. Mme Quach-Thanh est médecin microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine et professeure titulaire aux Département de microbiologie, infectiologie et immunologie et Département de pédiatrie de l'Université de Montréal.

Centre de services scolaire des Appalaches

M. Jean Roberge est nommé directeur général du Centre de services scolaire des Appalaches.

Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides

M. Alexandre Marion est nommé directeur général du Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides.

Centre de services scolaire De La Jonquière

M. Sébastien Malenfant est nommé directeur général du Centre de services scolaire De La Jonquière.

Centre de services scolaire de Portneuf

Mme Laurie L'Hérault est nommée directrice générale du Centre de services scolaire de Portneuf.

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

M. Carl Morissette est nommé directeur général du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

MM. Daniel Cloutier et Charles Létourneau sont nommés membres du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Conseil Cris-Québec sur la foresterie

MM. Eric Labelle et Thomas Faguy Bernier sont nommés membres du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.

Institut national de la recherche scientifique

Mme Pascale Landry est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Mme Annie Tremblay est nommée membre du conseil d'administration de cet institut.

