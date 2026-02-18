Nominations de nouveaux coroners

QUÉBEC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Me Reno Bernier, coroner en chef du Québec, est fier d'annoncer la nomination par le Conseil des ministres, le 18 février 2026, de six nouveaux coroners, dans diverses régions du Québec.

Ces nominations s'inscrivent dans l'objectif de poursuivre la modernisation des services du Bureau du coroner afin d'assurer à la population des services de qualité, humains et performants, en misant notamment sur la complémentarité de l'expertise de ses coroners.

Le coroner en chef et son équipe s'unissent pour féliciter les nouveaux coroners pour leur nomination et les assurent de leur entière collaboration dans leurs nouvelles fonctions.

Voici les notes biographiques des coroners nommés :

