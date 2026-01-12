Avis de recrutement de personnes aptes à être nommées coroner - Devenez coroner et contribuez à protéger la vie !

QUÉBEC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le Bureau du coroner, en collaboration avec le Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif, invite les personnes intéressées et qui possèdent les qualités recherchées à soumettre leur candidature afin de constituer une liste de personnes aptes à être nommées coroner. Ces candidatures sont recherchées en vue de pourvoir d'éventuels postes à temps plein et à temps partiel au cours des trois prochaines années.

Les coroners ont pour mission de faire la lumière sur les décès obscurs, violents ou survenus par suite de négligence. Leur travail permet d'informer le public, de faciliter l'exercice des droits des personnes et d'approfondir la compréhension des phénomènes de mortalité. En cherchant à comprendre les circonstances d'un décès et en formulant diverses recommandations, ils jouent un rôle essentiel dans la prévention des décès évitables et la protection de la vie.

Au cœur de leur mission, les coroners accompagnent les familles éprouvées par le deuil. Ils ont la noble fonction d'écrire le dernier chapitre de la vie du défunt, afin que son départ ne soit pas survenu en vain, mais qu'il puisse éclairer et protéger l'avenir des autres.

Comment postuler

Les personnes intéressées et qui possèdent les qualités recherchées sont invitées à soumettre leur candidature avant le 13 février 2026, à 16 h 30 (HAE). Pour consulter l'affichage complet et déposer votre candidature, rendez-vous sur le site Web du Secrétariat aux emplois supérieurs et cliquez sur le bouton Postes offerts.

Si vous n'êtes pas en mesure de soumettre votre candidature ou si vous éprouvez des difficultés avec ce site Web, veuillez communiquer avec le Secrétariat aux emplois supérieurs en utilisant les coordonnées indiquées dans la section Nous joindre.

Le ministère du Conseil exécutif et le Bureau du coroner encouragent la diversité et l'égalité en emploi en invitant les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes handicapées ainsi que les Autochtones à déposer leur candidature.

Veuillez noter que cet appel de candidatures vise les avocates et avocats, notaires, infirmières et infirmiers, ingénieures et ingénieurs, pharmaciennes et pharmaciens. Un appel de candidatures est aussi en cours en vue de constituer une liste de personnes aptes à être nommées coroner médecin. Si cet autre appel de candidatures vous intéresse et correspond à votre profil, nous vous invitons à poser votre candidature en cliquant ici.

Par ailleurs, il est important de souligner que les coroners à temps partiel doivent se rendre disponibles de 2 à 3 jours par mois pour des gardes de 24 heures et produire un minimum d'une trentaine de rapports d'investigation par année. La production d'un rapport d'investigation requiert habituellement 8 heures de travail et des échanges avec divers collaborateurs, en plus des gardes.

