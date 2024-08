Nominations de M. Frédérick Gaudreau à titre de sous-ministre associé aux affaires policières au ministère de la Sécurité publique et de Me Éric René à titre de commissaire intérimaire

MONTRÉAL, le 29 août 2024 /CNW/ - Avec effet le 3 septembre 2024, M. Frédérick Gaudreau, commissaire à la lutte contre la corruption depuis 2019, occupera les fonctions de sous-ministre associé aux affaires policières au ministère de la Sécurité publique. Il avait intégré l'organisation en 2018, à titre de commissaire associé aux enquêtes de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

L'intérim sera assuré par Me Éric René, commissaire associé aux vérifications qui assumera les fonctions de commissaire de façon intérimaire jusqu'à la nomination d'un nouveau commissaire par l'Assemblée nationale du Québec.

« Dès le 3 septembre prochain, j'occuperai les fonctions de sous-ministre associé aux affaires policières au ministère de la Sécurité publique du Québec. J'accueille ce défi avec humilité et excitation. Ceci marque la conclusion de six années dédiées à doter le Québec d'un corps policier spécialisé en matière de lutte contre la corruption. Son efficacité des dernières années démontre clairement sa pertinence et son leadership dans son champ d'expertise. Je suis persuadé de laisser derrière moi une organisation plus pertinente que jamais et promise à un bel avenir. » a déclaré M. Frédérick Gaudreau, commissaire à la lutte contre la corruption.

« Au nom de l'organisation, du Comité de direction et en mon nom propre, je tiens à souligner le travail exceptionnel réalisé par M. Gaudreau. Il laisse derrière lui une organisation forte, structurée et dotée des moyens et des ressources à même de lui permettre d'atteindre ses objectifs et de lutter efficacement contre la corruption au Québec. », a souligné Me Éric René, commissaire associé aux vérifications.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

