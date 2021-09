Nominations au Conseil supérieur de l'éducation - Félicitations à Marie-Hélène Talon!

QUÉBEC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) félicite chaleureusement Marie-Hélène Talon, nommée membre de la table du Conseil supérieur de l'éducation par le Conseil des ministres.

« J'ai eu la chance de côtoyer Marie-Hélène pendant près de trois ans au comité exécutif de la FCPQ. Je me rappelle son soutien et ses conseils au début de mon mandat comme président par intérim de la Fédération. Elle est une personne engagée qui a l'éducation et la réussite des élèves à cœur. Je suis fier de voir Marie-Hélène se joindre à la table du Conseil supérieur de l'éducation à la suite de notre recommandation », partage Kévin Roy, président de la FCPQ.

Marie-Hélène Talon cumule près de quinze ans d'expérience comme parent bénévole engagé dans le réseau scolaire, notamment en tant que membre de conseil d'établissement, présidente de comité de parents et déléguée et vice-présidente de la FCPQ. Elle est désormais un membre indispensable et apprécié de l'équipe de la Fédération, à titre de coordinatrice des services aux parents. Elle est détentrice d'un baccalauréat en génie électrique et d'une maîtrise en télécommunications.

Toute l'équipe de la FCPQ souhaite un mandat enrichissant à Marie-Hélène. Félicitations également à tous les nouveaux membres du Conseil supérieur de l'éducation et un remerciement spécial à Danielle Boucher, qui entame sa deuxième année de mandat à la table après une recommandation de la FCPQ.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des centres de services scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

