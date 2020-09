Nominations au Conseil supérieur de l'Éducation - Félicitations à Marc-Patrick Roy!

QUÉBEC, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à féliciter Marc-Patrick Roy, qui siègera désormais au Conseil supérieur de l'éducation.

« Félicitations à Marc-Patrick pour cette prestigieuse nomination! La FCPQ avait recommandé sa candidature cette année avec la certitude que ses compétences et son engagement de longue date envers la réussite de tous les élèves lui permettraient d'exceller dans ce mandat », indique Kévin Roy, président de la FCPQ.

Marc-Patrick Roy est un parent engagé depuis plusieurs années au sein des instances de participation parentale du milieu scolaire; il a notamment été vice-président de la FCPQ. Il siégera à la Commission de l'enseignement secondaire du Conseil.

La Fédération profite également de cette occasion pour remercier Bianca Nugent, présidente de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, pour son travail à la Commission de l'enseignement secondaire, mandat qu'elle poursuit depuis 2017 à la suite d'une recommandation de la FCPQ. De plus, nous souhaitons féliciter Julie Labrosse, qui a siégé à la Commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire de 2017 à 2019. Sa candidature avait aussi été recommandée par la FCPQ.

La Fédération souhaite un excellent mandat à Marc-Patrick Roy et une bonne continuation au Conseil supérieur de l'éducation et à toutes ses commissions!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

