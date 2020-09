Nomination par l'ACFC d'une nouvelle commissaire adjointe, Recherche, politiques et éducation

OTTAWA, ON, le 4 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), Judith Robertson, a annoncé la nomination de Supriya Syal, Ph. D., au poste de commissaire adjointe, Recherche, politiques et éducation. Supriya Syal entrera en fonction le 28 septembre 2020.

Le rôle de l'ACFC est de protéger les consommateurs de produits et services financiers en renforçant la littératie financière des Canadiens et en incitant les entités financières sous réglementation fédérale, dont les banques, à se conformer à leurs obligations législatives, aux codes de conduite auxquels elles adhèrent et à leurs engagements publics.

La nomination de Supriya Syal vient à l'appui de la réalisation de la vision de l'ACFC, soit d'être un chef de file et un innovateur au chapitre de la protection des consommateurs de produits et services financiers. Son expérience en matière de recherche en sciences sociales et en sciences comportementales est un atout pour la fonction de recherche de pointe de l'ACFC, et son rôle dans la réalisation du mandat de l'Agence en matière d'éducation des consommateurs sera crucial, notamment dans le cadre du renouvellement et de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la littératie financière. En outre, Supriya Syal renforcera la capacité de l'Agence à fournir aux Canadiens des solutions stratégiques novatrices pour les aider à améliorer leur bien-être financier.

Notes biographiques

Supriya Syal est une sommité dans les domaines de la recherche et de l'élaboration de politiques innovantes fondées sur des données probantes au Canada.

Elle a auparavant occupé les postes de conseillère scientifique en chef du Nuage de talents du Conseil du Trésor et de spécialiste en chef du comportement au Centre d'innovation du Bureau du Conseil privé. Avant de se joindre à la fonction publique, Supriya Syal était vice-présidente de la recherche et de l'innovation chez BEworks. Elle est également la fondatrice et l'ancienne présidente de Dulcimer Labs, une société déterminée à remplir une mission générant des retombées sociales grâce à la prise de décisions fondées sur des preuves.

Supriya Syal a remporté de nombreux prix, publié des articles dans des revues spécialisées et populaires, et a corédigé un certain nombre de livres blancs sur les politiques. Elle est invitée régulièrement à participer à des conférences sur la recherche, la technologie et l'innovation gouvernementale, et a également pris la parole sur Crowdcast, à la radio et à la télévision, y compris à la National Public Radio aux États-Unis et à l'émission phare sur l'actualité « The Agenda » diffusée sur la chaîne TVO au Canada.

Supriya Syal détient un doctorat en psychologie de l'Université Cornell, une maîtrise en neuroscience et un baccalauréat en biochimie.

