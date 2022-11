Nomination - M. Mario Asselin devient adjoint gouvernemental à l'enseignement supérieur

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, se réjouit de la nomination de M. Mario Asselin à titre d'adjoint gouvernemental à l'enseignement supérieur.

La valorisation de l'enseignement supérieur est essentielle, et ce, tant pour la réussite des étudiants que pour le développement économique et social du Québec. Elle nous permet de nous démarquer à l'échelle internationale en tant que leaders dans la recherche de solutions aux nombreux enjeux de société.

« L'apport de l'enseignement supérieur dans la communauté est indéniable et doit être davantage soutenu et valorisé. La contribution de notre collègue Mario Asselin au sein de l'équipe sera d'une grande valeur pour l'avancement de nos dossiers. Son cheminement professionnel et sa grande expérience dans le milieu de l'éducation, particulièrement dans le déploiement du numérique, feront de lui un allié incontournable. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« C'est un réel privilège pour moi de devenir adjoint gouvernemental de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry. Je suis convaincu que l'éducation est le socle de notre société et, par le fait même, notre principale richesse. J'ai bien hâte de collaborer avec ma collègue afin d'améliorer les réseaux collégial et universitaire du Québec, notamment par les multiples usages du numérique. »

Mario Asselin, député de Vanier─Les Rivières et adjoint gouvernemental de la ministre de l'Enseignement supérieur

