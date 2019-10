Nomination du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale a procédé aujourd'hui à la nomination de Monsieur Siegfried Peters au poste de secrétaire général.

Avocat de formation, Siegfried Peters est à l'emploi de l'Assemblée nationale depuis 2002. Il a d'abord exercé les fonctions de conseiller en procédure parlementaire et, par la suite, il a eu l'occasion de travailler dans différentes directions près du secrétaire général, dont la direction des affaires juridiques. Il a été coordonnateur aux affaires parlementaires de 2011 à juin 2017. Depuis juin 2017, il occupait les fonctions de directeur des affaires juridiques et législatives et de la procédure parlementaire.

Passionné par la formation et la transmission des savoirs, il a notamment participé à la création de cours de niveau universitaire sur le droit et la procédure parlementaires et le parlementarisme comparé. Il a aussi participé à la rédaction des deuxième et troisième éditions de l'ouvrage spécialisé expliquant le fonctionnement de l'Assemblée nationale intitulé La procédure parlementaire du Québec.

En tant que secrétaire général, il agira désormais à titre de premier conseiller du président de l'Assemblée en matière de procédure parlementaire, c'est-à-dire l'ensemble des règles relatives au déroulement des travaux parlementaires.

