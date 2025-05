Nomination du Protecteur de l'intégrité en loisir et en sport (PILS) - La ministre Isabelle Charest franchit un pas historique pour protéger l'intégrité et la sécurité de la population dans les domaines liés au sport et au loisir

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Hugo Lafontaine au poste de Protecteur de l'intégrité en loisir et en sport (PILS), une décision entérinée plus tôt aujourd'hui par le Conseil des ministres.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Lafontaine et l'organisme ainsi créé seront responsables de recevoir toute plainte liée à des actes répréhensibles en matière d'intégrité ainsi que de formuler des recommandations en cette matière. La création du PILS favorisera un environnement sain, respectueux et sécuritaire pour tous les participants à des activités sportives, récréatives ou de loisir, qu'ils soient athlètes, entraîneurs, gestionnaires, officiels, bénévoles ou tout autre acteur dans ces milieux.

M. Lafontaine, dont l'expérience et les compétences en gestion de conflits et en médiation seront des atouts importants dans cette fonction, commencera son mandat le 7 juin 2025, date à laquelle l'organisme qu'il dirigera sera opérationnel. Plus précisément, ses responsabilités l'amèneront, entre autres à :

recevoir et examiner les plaintes en matière d'intégrité des personnes dans les loisirs et les sports;

intervenir de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement lorsque les renseignements détenus laissent croire à un manquement à l'intégrité des personnes;

émettre des conclusions et recommandations visant à corriger les situations relevées, améliorer les pratiques et prévenir la répétition de gestes ou de comportements similaires à ceux dénoncés;

promouvoir son rôle et sa procédure de traitement des plaintes;

transmettre à la ministre les conclusions et recommandations formulées ainsi que les motifs évoqués.

Précisons que le PILS est doté de pouvoirs d'enquête et d'inspection qui lui permettent d'obtenir, auprès des personnes qu'il sollicite, les renseignements ou documents qu'il requiert. Cela lui permet de disposer de toute l'information nécessaire pour mener une analyse rigoureuse des situations portées à son attention, de formuler des conclusions et, le cas échéant, d'émettre des recommandations pertinentes.

Cette nomination marque une avancée significative dans l'engagement de la ministre Charest pour garantir que les milieux sous sa responsabilité soient exempts de toute forme d'abus, de violence et d'atteinte à l'intégrité des individus, notamment celle des jeunes et des personnes vulnérables. Il convient de souligner que des progrès importants ont été réalisés depuis l'entrée en fonction de la ministre en 2018, notamment grâce à l'Énoncé ministériel de 2019, qui imposait aux fédérations sportives d'adopter une politique de protection de l'intégrité, un mécanisme de gestion des plaintes et une politique de vérification des antécédents judiciaires. En 2021, la ministre a également mis en place l'Officier indépendant des plaintes, un mécanisme qui a fait ses preuves et pionnier au pays en matière de traitement de plaintes liées à des abus ou du harcèlement dans le sport, inspirant ainsi d'autres provinces à renforcer leurs propres mesures de protection. Les travaux menés par l'Officier ont d'ailleurs permis de démontrer l'importance de bénéficier d'une institution consacrée à ce rôle essentiel, en lui accordant plus de pouvoirs, ce qui est à l'origine de la création du Protecteur de l'intégrité en loisir et en sport qui le remplacera dès l'entrée en vigueur de la Loi le 7 juin prochain.

Citations :

« Depuis mon arrivée comme ministre en 2018, je me fais un devoir de garantir un cadre sécuritaire, où les jeunes, comme les adultes, peuvent pratiquer leurs activités favorites en toute confiance. Je suis donc extrêmement fière de cette nomination, qui marque un chapitre important de cet engagement et s'inscrit dans ma détermination à renforcer les mesures de protection et de prévention contre toute forme de comportements inappropriés dans le domaine du sport et du loisir. Dans un contexte où les victimes de gestes portant atteinte à leur sécurité ou à leur intégrité sont de plus en plus enclines à les dénoncer, notre responsabilité est de mettre en place des mécanismes robustes pour accompagner les personnes qui pratiquent des activités de sport et de loisir et assainir les environnements dans lesquels elles évoluent. C'est une étape importante que nous franchissons aujourd'hui. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je suis honoré de la confiance qui m'est accordée pour assumer ce rôle essentiel au sein de notre société. Avec mon équipe, nous mettons tout en œuvre pour créer un recours accessible et respectueux, où les personnes qui souhaitent porter plainte ou faire un signalement se sentiront écoutées, accompagnées et traitées avec bienveillance. Chaque situation fera l'objet d'une analyse juste et impartiale. Et surtout, nous poserons des gestes concrets pour que plus personne ne se sente seul ou impuissant face à une atteinte à son intégrité. Avec le soutien des milieux du sport et du loisir, nous travaillerons ensemble à bâtir des environnements plus sains, où l'intégrité est protégée, où les voix sont entendues et où chaque personne peut évoluer en toute sécurité et dignité. »

Hugo Lafontaine, Protecteur de l'intégrité en loisir et en sport

Faits saillants :

La ministre a réformé la précédente Loi sur la sécurité dans les sports et fait sanctionner, le 7 juin dernier, la Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports afin principalement de renforcer la protection de l'intégrité des personnes dans les loisirs et les sports. Celle-ci vise principalement à renforcer la protection de l'intégrité des personnes dans les loisirs et les sports et inclut la création d'un organisme de traitement des plaintes réservé au milieu du loisir et du sport, dont l'entrée en vigueur des dispositions y étant relatives est prévue le 7 juin 2025.

Liens connexes :

Projet de loi 45 : Projet de loi n° 45, Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports afin principalement de renforcer la protection de l'intégrité des personnes dans les loisirs et les sports - Assemblée nationale du Québec

Sport, Loisir et Plein air :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Éducation :



https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]