TORONTO, le 7 oct. 2021 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) est ravi d'annoncer l'élection de M. Robert Bradley CA, CPA, à sa présidence. M. Bradley a salué le travail efficace du président sortant, M. Frank Chong, particulièrement à un moment où le CCRRA et le secteur faisaient face aux défis posés par la pandémie de COVID-19.

M. Bradley, Surintendant des assurances de l'Île-du-Prince-Édouard, est membre de longue date du CCRRA en plus d'en avoir été le vice-président. Fort de ses 25 ans d'expérience réglementaire, il est également membre des Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) et administrateur membre fondateur de l'Agence statistique d'assurance générale (ASAG). Au cours de sa carrière, il a aussi travaillé au sein des services d'audit et de fiscalité d'un important cabinet d'experts-comptables à Toronto, et occupé des postes de direction dans les secteurs des soins de santé et de la réglementation de l'énergie.

« Je suis très honoré d'être élu président du CCRRA. Depuis plus de 100 ans, le CCRRA est à l'avant-scène de la promotion d'une réglementation uniforme dans tous les territoires. Il demeure résolu à collaborer avec toutes les parties prenantes, dont les autres autorités de réglementation des services financiers, afin de promouvoir une supervision réglementaire efficiente et efficace, de soutenir l'innovation et d'améliorer le traitement équitable des clients », a déclaré M. Bradley.

À propos du CCRRA

Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) est une association intergouvernementale regroupant des organismes de réglementation d'assurance. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public. Ses membres collaborent à l'élaboration de solutions aux questions de réglementation courantes.

Les priorités et les initiatives stratégiques actuelles du CCRRA sont énoncées dans son plan stratégique 2020-2023.

SOURCE Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA)

Renseignements: Sylvain Théberge (médias francophones - Montréal), 514 940-2176; Ashley Boateng (médias anglophones - Toronto), 437 239-4304