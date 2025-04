TORONTO, le 15 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) est ravi d'annoncer la nouvelle composition de son comité de direction. Patrick Déry (Qc) a été nommé président du CCRRA. Huston Loke (Ont.), Janette Seibel (Sask.), Scott Moore (Man.) et Jennifer Sutherland Green (N.-B.) occuperont les fonctions de vice-présidents.

Patrick Déry est surintendant des institutions financières à l'Autorité des marchés financiers depuis février 2013. Il est de nouveau membre du conseil de direction de l'Association internationale des assureurs-dépôts depuis septembre 2023, après avoir agi à ce titre de novembre 2016 à novembre 2022. Il est également président du comité régional d'Amérique du Nord de cette association depuis février 2020. En acceptant le poste de président du CCRRA, il retrouve les fonctions qu'il a occupées de mars 2015 à septembre 2020.

« Je suis honoré d'être élu président du CCRRA. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec les membres du CCRRA en vue d'accroître la protection des consommateurs, d'exercer une supervision efficace et d'échanger avec les parties intéressées. Notre collaboration demeure essentielle, d'autant plus en cette période d'incertitude économique pour les Canadiens », affirme M. Déry.

À propos du CCRRA

Le CCRRA est une association intergouvernementale regroupant des organismes de réglementation d'assurance. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public. Ses membres collaborent à l'élaboration de solutions aux questions de réglementation courantes.

