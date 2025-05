TORONTO, le 21 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) annonce la publication de l'énoncé de position Harmonisation des cadres de signalement des incidents.

La fréquence et le degré de complexité des incidents de sécurité de l'information, y compris des cyberincidents, augmentent rapidement, alors que divers facteurs - transformation numérique, recours accru aux tiers fournisseurs de services, tensions géopolitiques - contribuent à l'expansion de l'univers des cybermenaces.

L'énoncé de position fait suite à un examen des cadres actuels de signalement des incidents au Canada. Adressées aux membres du CCRRA et inspirées du rapport Recommendations to Achieve Greater Convergence in Cyber Incident Reporting du Conseil de stabilité financière, les 11 recommandations qui y sont émises visent à favoriser la convergence des approches en matière de signalement des incidents.

« Le signalement rapide est essentiel à la bonne gestion des incidents de sécurité de l'information, car il permet aux organismes de réglementation d'accomplir leur mandat de protection des consommateurs, et aux assureurs, de répondre plus efficacement aux situations risquant de leur causer des dommages et d'entacher leur réputation, a déclaré Patrick Déry, président du CCRRA et surintendant des institutions financières à l'Autorité des marchés financiers. Les membres du CCRRA reconnaissent que les divergences dans les exigences relatives au signalement peuvent poser des difficultés à la fois pour les intervenants du secteur et les autorités, d'où leur volonté d'harmoniser les approches en la matière. »

En adhérant à cet énoncé de position, les membres du CCRRA s'engageront à prendre en considération les recommandations qui y sont formulées dans la mise en œuvre ou la modification du régime de signalement des incidents dans leur territoire.

L'énoncé de position est affiché sur le site Web du CCRRA (lien vers le site Web).

À propos du CCRRA

Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance est une association intergouvernementale regroupant des organismes de réglementation d'assurance. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public. Ses membres collaborent à l'élaboration de solutions aux questions de réglementation communes.

Renseignements :

Sylvain Théberge (médias francophones - Montréal)

514 940-2176

Russ Courtney (médias anglophones - Toronto)

437 225-8551

SOURCE Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA)