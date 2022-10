Nomination du ministre de l'Éducation - La FCPQ souhaite la bienvenue à Bernard Drainville

QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) félicite Bernard Drainville pour sa nomination à titre de ministre de l'Éducation et souhaite lui assurer sa collaboration dans les dossiers liés à l'éducation publique.

Le président de la FCPQ, Kévin Roy, compte poursuivre ses bonnes relations avec le gouvernement de la CAQ, ainsi qu'avec les porte-paroles des partis d'opposition en matière d'éducation : « Je souhaite une bonne entrée en poste à M. Drainville ainsi qu'aux porte-paroles du PLQ, de QS et du PQ en matière d'éducation! Pendant ce mandat, nous continuerons à porter la voix des parents et à demander des services éducatifs et des ressources pour tous les élèves selon leurs besoins. Assurer la protection des jeunes à l'école, faire connaître les pouvoirs des instances du milieu scolaire et donner confiance aux parents dans leurs rôles feront aussi partie de nos objectifs. »

M. Roy souhaite rencontrer le nouveau ministre dès que possible pour échanger avec lui sur les priorités des parents d'élèves.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]