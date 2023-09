Nomination du juge en chef à la Cour du Québec - LE BARREAU DU QUÉBEC SALUE LA NOMINATION DE HENRI RICHARD

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau, salue la nomination de l'honorable Henri Richard au poste de juge en chef à la Cour du Québec.

« Le Barreau du Québec se réjouit de cette nomination, et adresse ses félicitations au nouveau juge en chef de la Cour du Québec. L'honorable Henri Richard peut être assuré de notre collaboration assidue aux enjeux d'administration de la justice, déclare Me Claveau. Tant pour contribuer à assurer une justice de qualité et accessible que pour défendre la primauté du droit, le Barreau sera présent et travaillera à préserver ce pilier de notre démocratie, dans l'intérêt de la population québécoise. »

Le Barreau du Québec tient à remercier la juge en chef sortante, l'honorable Lucie Rondeau, pour sa contribution à la justice et la réalisation de sa mission tout au long de son mandat à titre de juge en chef de la Cour du Québec.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 30 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

Pour connaître en primeur les nouvelles du Barreau du Québec, joignez-nous sur :

Facebook www.facebook.com/barreauduquebec

X (Twitter) twitter.com/BarreauduQuebec

LinkedIn www.linkedin.com/company/barreau-du-quebec

Instagram www.instagram.com/barreauduquebec

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements: Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]