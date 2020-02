Nomination du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Secrétariat du Conseil du trésor

Mme Catherine Desgagnés-Belzil est nommée secrétaire associée du Conseil du trésor et dirigeante principale de l'information. Mme Desgagnés-Belzil est secrétaire associée du Conseil du trésor et dirigeante principale de l'information par intérim.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Mme France Dumont est nommée, à compter du 10 février 2020, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Mme Dumont est conseillère cadre à la direction générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Mme Chantal Garon est nommée, à compter du 6 février 2020, membre du conseil d'administration et directrice générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Mme Garon est directrice de l'administration et des technologies à cet organisme.

Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

MM. Pierre-Georges Roy et Denis Tremblay sont nommés de nouveau arbitres pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

M. Éric Lévesque est nommé arbitre pour ce régime de retraite.

Mme Amal Garzouzi et M. Claude Martin sont nommés substituts aux arbitres pour ce même régime de retraite.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Mascouche et la Fraternité des policiers et policières de Mascouche inc.

M. Gilles Touchette est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Mascouche et la Fraternité des policiers et policières de Mascouche inc.

École de technologie supérieure

Mme Nicola Hagemeister est nommée membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

M. Souheil-Antoine Tahan est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette école.

Office québécois de la langue française

M. Denis Bolduc est nommé membre de l'Office québécois de la langue française.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

