- Les équipes masculine et féminine comprennent 20 athlètes des Jeux de Tokyo 2020

- Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien et Basketball en fauteuil roulant Canada ont officiellement annoncé aujourd'hui les noms des athlètes nommés dans les équipes masculine et féminine qui représenteront le Canada en basketball en fauteuil roulant, aux Jeux paralympiques Paris 2024 en août.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 -- BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT (FEMMES)

Nomination des équipes canadiennes de basketball en fauteuil roulant pour les Jeux paralympiques Paris 2024. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Ces 12 athlètes, qui ont remporté la médaille d'argent aux Jeux parapanaméricains de 2023 à Santiago, sont de retour pour les Jeux paralympiques.

La formation s'est qualifiée pour les Jeux de Paris grâce à une victoire convaincante de 88-30 contre l'Algérie au Tournoi de repêchage féminin de l'IWBF à Osaka, au Japon, en avril. Le Canada avait terminé cinquième aux championnats du monde de 2022 à Dubaï, ainsi qu'aux Jeux paralympiques de Tokyo.

« Nous sommes heureux de dévoiler notre équipe pour les Jeux paralympiques de Paris », déclare Michèle Sung, entraîneuse-chef de l'équipe nationale féminine senior. « Au cours des derniers mois, notre équipe a fait preuve d'un dévouement incroyable, a réalisé d'énormes progrès et s'est attelée à s'améliorer de façon quotidienne. Le travail et la détermination de ces joueuses les ont préparées à concourir au plus haut niveau de la scène mondiale à Paris. »

Neuf des athlètes qui ont représenté le Canada aux Jeux de Tokyo concourront à Paris, y compris les capitaines Cindy Ouellet et Tara Llanes. Kady Dandeneau, Puisand Lai, Élodie Tessier et Llanes prendront part à leurs deuxièmes Jeux paralympiques, tandis que Bethany Johnson, Desiree Isaac-Pictou et Sofia Fassi-Fehri feront leurs débuts à Paris.

Arinn Young, Melanie Hawtin et Rosalie Lalonde concourront à leurs troisièmes Jeux, tandis que Tamara Steeves en sera à sa quatrième participation aux Jeux au sein de l'Équipe paralympique canadienne.

« Nous avons un très bon groupe », affirme Ouellet, qui disputera ses cinquièmes Jeux d'été. « Nous avons tout ce qu'il nous faut sur le plan physique et sur le plan mental. Nous avons une combinaison de joueuses rapides et de joueuses d'expérience. Je pense que nous avons une bonne équipe en général et que nous sommes prêtes pour la compétition. Cet été, nous sommes confiantes. »

Le Canada concourra dans le groupe A à Paris contre la Grande-Bretagne, la Chine et l'Espagne. Les femmes commenceront leur tournoi contre la Chine, le 29 août.

« Les entraîneurs ont changé la mentalité de notre équipe », poursuit Ouellet. « Nous voulons seulement prouver que nous ne sommes pas une équipe de cinquième place et que nous avons la capacité d'atteindre la finale. »

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 -- BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT (HOMMES)

Onze des membres de l'équipe avaient participé aux Jeux paralympiques de Tokyo, y compris les capitaines Bo Hedges et Nik Goncin. Le vétéran Patrick Anderson concourra à ses sixièmes Jeux paralympiques, tandis que Tyler Miller en sera à ses quatrièmes.

« Nous aurons une équipe formidable à Paris, avec un bon mélange d'expérience et de talents », affirme Matteo Feriani, entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine senior. « Nos athlètes ont faim et souhaitent ardemment arriver au plus haut niveau de la compétition la plus relevée en basketball en fauteuil roulant. »

Vincent Dallaire, Colin Higgins, Lee Melymick, Blaise Mutware et Garrett Ostepchuk concourront à leurs deuxièmes Jeux. La recrue de l'équipe, Reed De'Aethla, fera ses débuts sur la scène paralympique, alors que Chad Jassman et Jonathan Vermette participeront à leurs troisièmes Jeux.

Le Canada s'est qualifié pour les Jeux paralympiques à l'issue du Tournoi de repêchage masculin de l'IWBF qui avait eu lieu au mois d'avril, à Antibes, en France, où l'équipe avait obtenu une victoire éclatante contre l'Italie par la marque de 72-60. Les hommes avaient conclu les Jeux paralympiques de Tokyo au huitième rang et terminé sixièmes des championnats du monde de 2022. Ils ont été médaillés de bronze des Jeux parapanaméricains de 2023 à Santiago.

« C'est formidable de se qualifier pour les Paralympiques, peu importe comment on arrive à le faire, et le fait d'avoir remporté ce quart de finale au tournoi de repêchage a ajouté une dimension supplémentaire à l'expérience », explique Hedges, qui se prépare à prendre part à ses cinquièmes Jeux. « C'était vraiment extraordinaire d'obtenir notre qualification pour Paris, et maintenant, nous faisons partie des huit équipes qui tenteront de décrocher une médaille aux Paralympiques. »

À Paris, les hommes concourront dans le groupe A contre la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Le Canada ouvrira les Jeux contre le pays hôte, la France, le 30 août.

« C'est toujours intéressant d'affronter l'équipe hôte dans un tournoi ; nous les rencontrerons en premier, ce sera une belle expérience », ajoute Hedges. « Il y aura tellement d'énergie et ce sera vraiment plaisant de jouer contre eux. Pour ce qui est du groupe, je pense qu'il n'existe pas de groupe facile. Chacune des huit équipes représente un défi, alors nous aurons quelques matchs difficiles en préliminaires et nous verrons après comment cela se passera en quarts de finale. Ce ne sera pas facile, mais nous allons nous amuser. »

Les tournois de basketball en fauteuil roulant se dérouleront du 29 août au 8 septembre à l'Arena Bercy, à Paris. Le tour préliminaire prendra fin le 2 septembre, les quarts de finale du tournoi masculin auront lieu le 3 septembre et ceux du tournoi féminin, un jour plus tard.

« Je félicite très chaleureusement les 24 joueuses et joueurs de basketball en fauteuil roulant nommés en vue de concourir pour le Canada aux Jeux », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « C'est un groupe d'athlètes exceptionnels, avec de nombreux paralympiens décorés et plusieurs athlètes qui concourront pour la première fois aux Jeux. Ce sera formidable de les encourager à Paris. »

« C'est un grand plaisir d'accueillir les équipes féminine et masculine de basketball en fauteuil roulant au sein de l'Équipe paralympique canadienne », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Les tournois de basketball en fauteuil roulant à Paris seront relevés, compétitifs et passionnants, et je suis certain que les deux formations seront prêtes à monter sur le terrain. Nous leur souhaitons la meilleure des chances et je sais que tout le pays sera derrière eux. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Basketball en fauteuil roulant Canada : BasketballEnFauteuilRoulant.ca

