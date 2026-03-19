Nomination de trois nouveaux membres et renouvellement du mandat d'un membre du Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce la nomination des trois membres suivants au sein de son Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers (Conseil consultatif des consommateurs) :

André Allard, avocat retraité, ancien directeur des affaires juridiques de l'Office de la protection du consommateur, membre de la Commission des services juridiques;

Annick Kwetcheu Gamo, fondatrice et directrice générale de Code F. Santé financière pour tous!;

Rose R. Paquet, gestionnaire de communauté chez Éducaloi.

M. Allard et Mme Kwetcheu Gamo sont nommés pour un mandat de trois ans, alors que Mme Paquet est nommée pour un mandat de deux ans.

L'AMF procède aussi au renouvellement du mandat de Maya Cachecho, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et directrice scientifique de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, à titre de membre du Conseil consultatif des consommateurs pour une durée de trois ans.

La durée des mandats a été déterminée afin d'assurer la diversité de représentativité ainsi que le respect du principe d'alternance et de pérennité au sein du Conseil consultatif des consommateurs.

Rappelons que le Conseil consultatif des consommateurs est composé de neuf membres.

Mandat et composition du Conseil consultatif des consommateurs

Le Conseil consultatif des consommateurs a pour mandat de faire valoir l'opinion des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers auprès de l'AMF. Ses membres sont issus de divers secteurs et professions, et témoignent d'un intérêt particulier pour la défense et la promotion des droits des consommateurs et des personnes en situation de vulnérabilité.

Les rôles et responsabilités des membres du Conseil consultatif des consommateurs sont de :

commenter les politiques, règles, lignes directrices et autres publications de l'AMF susceptibles d'avoir un effet sur les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers;

faire les recommandations qu'ils estiment utiles à l'égard de ces mêmes publications;

faire part à l'AMF de leurs observations et recommandations relatives à tout sujet concernant les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

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SOURCE Autorité des Marchés financiers