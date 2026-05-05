Éducation financière - Mobilisation autour de priorités partagées et lancement du Plan d'action 2026-2030 de la SQEF

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée éducation financière, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a présenté le Plan d'action 2026-2030 de la Stratégie québécoise en éducation financière (SQEF) (le « Plan d'action »). Alors que la dernière édition du Plan d'action (2024-2026) a permis de fédérer les différents acteurs du milieu, celui des quatre prochaines années s'articule autour de priorités communes et d'une volonté forte d'accroître l'impact des actions en éducation financière.

Le Plan d'action repose sur l'engagement concerté d'organisations québécoises à soutenir le développement des connaissances et des compétences financières des citoyens, à toutes les étapes de leur vie, quel que soit leur contexte. Il est mis en œuvre par l'AMF, en collaboration avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, l'Office de la protection du consommateur, Retraite Québec et Revenu Québec.

« Dans un contexte économique marqué par l'incertitude, une transformation numérique profonde et un vaste choix de produits et services financiers qui se complexifient, l'éducation financière s'impose comme un levier essentiel pour soutenir les citoyens dans leurs choix financiers. La nouvelle réalité appelle une action collective structurée et cohérente des acteurs œuvrant en matière d'éducation financière, guidée par des priorités claires et partagées », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'AMF.

« Fort de l'esprit de collaboration qui s'est construit au fil des trois derniers plans d'action, ce nouveau plan est le résultat d'un vaste et engageant processus de consultation mené auprès de nos partenaires, que l'AMF remercie. Le consensus qui s'en est dégagé autour des grands axes d'intervention permettra à l'ensemble des partenaires de multiplier les occasions de travailler en complémentarité face aux besoins grandissants d'éducation financière au Québec. En effet, la littératie financière est une cause plus grande que chacune de nos organisations, et c'est donc en travaillant ensemble que nous pouvons avoir un impact tangible », a souligné Kim Lachapelle, surintendante à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière de l'AMF.

Un bilan structurant pour orienter l'avenir

Le précédent plan d'action a jeté les bases d'une collaboration structurée entre près de 60 organisations et une vingtaine de relayeurs issus des milieux public, privé, communautaire et universitaire. Appuyée par ses partenaires gouvernementaux, l'AMF a mené une vaste consultation auprès de ces acteurs, permettant de dégager un consensus sur la nécessité de déployer des initiatives plus intégrées et structurantes visant à outiller les citoyens.

Trois chantiers émergents

Dans le cadre du nouveau plan d'action, trois chantiers d'intervention émergents feront l'objet d'un effort concerté pour les quatre prochaines années :

Développer une littératie numérique tenant compte des enjeux liés à l'intelligence artificielle

L'accès aux informations et aux outils servant à guider les décisions de finances personnelles se fait dans un environnement numérique complexe, avec des outils d'intelligence artificielle dont les contours sont encore méconnus. Il est primordial de s'assurer que les citoyens ont les compétences pour y naviguer avec assurance et en toute sécurité. Déployer une réponse antifraude coordonnée, visible et accessible

Compte tenu du risque que posent les tentatives de fraude financière, de plus en plus sophistiquées et omniprésentes en ligne, une réponse antifraude coordonnée et vigoureuse doit être mise en place pour informer la population et accompagner les victimes. Concevoir une plateforme numérique commune en éducation financière

Une solution aux défis liés à la recherche d'informations sur les finances personnelles, en misant sur une plateforme numérique commune.

Ces trois chantiers misent sur la mobilisation des partenaires autour de priorités partagées et la mise en place d'une entraide structurée. Cela permettra de rendre l'éducation financière plus accessible, de soutenir les citoyens dans le développement de leur pensée critique et d'assurer une prise en compte rapide et coordonnée des besoins émergents en éducation financière.

Le Plan d'action 2026-2030 de la SQEF est disponible sur le site Web de l'AMF.

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SOURCE Autorité des Marchés financiers