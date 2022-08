NOMINATION DE TROIS NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ITHQ

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - Conformément au décret du Gouvernement du Québec, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est ravi d'annoncer les nominations de Mesdames Manuela Goya et Helena Loureiro, ainsi que de Monsieur Robert Trudeau, à son conseil d'administration.

Vice-présidente au développement de la destination et aux affaires publiques de Tourisme Montréal, Mme Goya possède une solide feuille de route en communications, en développement d'affaires et en gestion de dossiers d'envergure, afférents à tous les paliers gouvernementaux au pays. Mme Loureiro est cheffe propriétaire des restaurants Portus 360, Helena et Helena-Québec. Diplômée de l'ITHQ, elle partage la culture de son Portugal natal grâce à sa cuisine moderne et créative, qui lui a conféré sa réputation méritée de grande cheffe québécoise. Premier directeur, ventes aux entreprises réseau mondial et marché Québec à Air Canada, Robert Trudeau cumule plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie aérienne. Grandement impliqué auprès des instances touristiques, M. Trudeau est un partenaire stratégique de taille dans l'industrie.

L'ITHQ se réjouit d'accueillir ces trois nouveaux membres sur son conseil d'administration et de bénéficier de leur talent et de leur expertise. Mesdames Goya et Loureiro, ainsi que Monsieur Trudeau ont été nommés pour des mandats de trois ans.

Le conseil d'administration 2022-2023 de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec se compose des 13 personnes suivantes :

M me Colombe Bourque

Présidente

Colombe Bourque , développement stratégique

Présidente M. Paolo Di Pietrantonio , CPA , CA | président du conseil d'administration

Associé senior

Horwath HTL

CPA CA Associé senior Horwath HTL M. Stéphane Forget

Vice-président principal Affaires publiques, coopération et responsabilité d'entreprise

Sollio Groupe Coopératif

Vice-président principal Affaires publiques, coopération et responsabilité d'entreprise Sollio L'honorable Liza Frulla , C.P., C.M., O.Q.

Directrice générale

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Directrice générale Institut M me Manuela Goya

Vice-présidente, développement de la destination et affaires publiques

Tourisme Montréal

Vice-présidente, développement de la destination et affaires publiques Tourisme Montréal M. Marcel Groleau

Administrateur d'organisations agricoles et alimentaires

M me Stéphanie Lepage * | vice-présidente du conseil d'administration

Directrice marketing et stratégie de marque

WSP-Canada

Stéphanie Lepage Directrice marketing et stratégie de marque WSP-Canada M me Helena Loureiro

*Cheffe exécutive

Restaurants Helena , Portus 360 et Helena-Québec

*Cheffe Restaurants Helena Portus Helena-Québec M. Jacques Nantel

Professeur émérite de marketing

HEC Montréal

Chroniqueur média, conférencier et consultant en pratique privée

Professeur émérite de marketing HEC Montréal Chroniqueur média, conférencier et consultant en pratique privée M me Claudine Roy

Propriétaire

Auberge sous les arbres

Administratrice de sociétés

Claudine Roy Propriétaire Auberge Administratrice de sociétés M. Jasmin Tanguay

Directeur principal des études universitaires et de la recherche

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Directeur principal des études universitaires et de la recherche Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec M. Robert Trudeau

Premier directeur, ventes aux entreprises réseau mondial et marché Québec

Air Canada

Premier directeur, ventes aux entreprises réseau mondial et marché Québec Air M. Pasquale Vari

* Professeur - Département des techniques de cuisine

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec* Diplômé de l'ITHQ

* Diplômé de l'ITHQ

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

