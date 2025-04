TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Hung Ko est nommé chef mondial, Trésorerie et Relations avec les investisseurs dans le cadre d'une fonction élargie

TORONTO and HONG KONG, le 10 avril 2025 /CNW/ - Manuvie annonce la nomination de Stephanie Fadous au poste d'actuaire en chef. Mme Fadous entrera en fonction le 9 mai 2025 et succédera à Steve Finch, récemment nommé président et chef de la direction de Manulife Asia. Elle se joindra à l'équipe de la haute direction de Manuvie et relèvera de Phil Witherington, nouveau président et chef de la direction de Manuvie.

Mme Fadous agit actuellement à titre de trésorière et cheffe mondiale, Gestion des fonds propres de Manuvie, ce qui lui a permis de jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de financement mondiaux et la gestion des relations avec des agences de notation et des banques. Elle a auparavant dirigé la mise en œuvre mondiale des normes comptables IFRS 17 et IFRS 9 à Manuvie. Elle a également occupé des postes au sein des équipes Finances, Monde; Actuariat, Fonctions communes; Expansion de l'entreprise et Gestion de l'actif et du passif de Manuvie. Mme Fadous est titulaire d'un B. Sc. en sciences actuarielles, a obtenu le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires et est membre de l'Institut canadien des actuaires.

« Stéphanie Fadous a une compréhension approfondie de notre entreprise, s'est engagée à diriger selon nos valeurs et accorde une grande importance à la croissance continue, des qualités qui lui seront des plus utiles dans son rôle d'actuaire en chef », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie.

« C'est avec plaisir que je lui souhaite la bienvenue au sein de notre équipe de la haute direction. Sa capacité et sa détermination farouche à obtenir des résultats probants et concrets renforceront notre talentueuse équipe mondiale », a déclaré M. Witherington.

Parallèlement à la nomination de Mme Fadous, Hung Ko, actuellement chef mondial, Relations avec les investisseurs, deviendra chef mondial, Trésorerie et Relations avec les investisseurs. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des assurances, Hung Ko apportera une expérience considérable à ce mandat élargi. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'université McGill et détient les titres d'analyste financier agréé et de comptable professionnel agréé (Illinois).

