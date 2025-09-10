Nomination de Sonia LeBel à l'Éducation - Rétablir le lien de confiance avec les profs, son premier défi, estime la FSE-CSQ

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Après avoir subi de nombreuses attaques de la CAQ au cours des dernières années, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) voit d'un bon œil ce changement de garde. Elle espère que celui-ci permette de rétablir le dialogue entre le gouvernement et les profs.

« Les enseignants ont été la cible de plusieurs mesures de la CAQ, notamment en ce qui concerne leur autonomie professionnelle, leur liberté de parole, sans compter les compressions dans les milieux et les restrictions à leur droit de grève. Nous nous attendons maintenant à un renouveau dans le dialogue et dans l'écoute des solutions mises de l'avant par les profs, qui sont ceux qui connaissent les élèves par leur nom. Nous avons soulevé plusieurs avenues intéressantes et judicieuses sur des sujets autour desquels la collaboration serait tout indiquée et porteuse », a fait savoir Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

La FSE-CSQ souhaite avoir l'occasion de rencontrer la ministre LeBel à brève échéance afin d'échanger sur les enjeux d'actualité et leurs priorités respectives.

Profil de la FSE‑CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

