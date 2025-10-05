Journée mondiale des enseignants - Écoutez les solutions des profs, c'est investir dans l'avenir

QUÉBEC, le 5 oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, célébrée le 5 octobre de chaque année, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) souhaite rendre hommage aux enseignantes et enseignants du Québec qui sont mobilisés et engagés chaque jour pour accompagner avec succès les élèves, et ce, en dépit de conditions d'exercice souvent difficiles.

« Merci aux enseignantes et aux enseignants qui, malgré la surcharge de travail, les compressions qui font mal et les multiples nouvelles contraintes légales, continuent d'accompagner les élèves et de nourrir leur réussite. Le gouvernement doit entendre et mettre en œuvre leurs propositions pour améliorer leur quotidien, notamment en leur donnant plus d'air et de temps. Investir dans le personnel enseignant en écoutant leurs solutions, c'est aussi investir dans les conditions d'apprentissages des élèves, et donc dans leur avenir et celui de toute la société québécoise », a déclaré Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

La FSE-CSQ invite les élèves, les parents et les membres de la communauté à prendre un moment pour remercier les enseignantes et enseignants de tous les secteurs pour leur engagement auprès des élèves. Par leur expertise et leur professionnalisme, ils font la différence au quotidien, tant au secteur des jeunes qu'à la formation professionnelle et à l'éducation des adultes.

Organisée depuis 1994 par l'UNESCO, la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants a lieu le 5 octobre et est célébrée chaque année par ses partenaires, dont l'Internationale de l'Éducation (IE). La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) fait partie des membres actifs de l'IE.

Profil de la FSE‑CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

