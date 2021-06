La moitié des membres de l'équipe possède de l'expérience paralympique, notamment la capitaine Amy Burk (Charlottetown, Î.-P.-É.) qui prendra part à ses quatrièmes Jeux, Whitney Bogart (Marathon, Ont.) qui en sera à sa troisième participation et Meghan Mahon (Timmins, Ont.) qui concourra aux Jeux paralympiques pour la deuxième fois. Trois athlètes feront leurs débuts paralympiques. Il s'agit de Brieann Baldock (Edmonton, Alb.) , Emma Reinke (St. Thomas, Ont.) et Maryam Salehizadeh (Vancouver, C.-B.) .

« C'est pour moi un honneur de mener l'équipe canadienne féminine de goalball en qualité de capitaine aux Jeux paralympiques de Tokyo », déclare Burk. « Il n'y a pas de meilleure sensation que celle que nous procurent les couleurs de notre pays alors que nous le représentons sur la scène internationale, au plus haut niveau possible, qu'il s'agisse de nos premiers Jeux paralympiques ou de nos quatrièmes. Nous avons connu une année très difficile avec la pandémie, et c'est avec une grande fierté mêlée de joie que je partagerai cette aventure avec mes coéquipiers, mais aussi avec ma famille et le reste du pays. »

Les Canadiennes avaient décroché la médaille de bronze aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Elles s'étaient classées quatrièmes aux derniers Championnats du monde qui se sont tenus en 2018 et avaient terminé au sixième rang aux Jeux paralympiques de Rio 2016.

« Je suis enchantée et honorée d'avoir été nommée dans l'équipe qui représentera le Canada aux Jeux paralympiques à Tokyo », affirme Baldock. « C'était mon rêve de participer aux Jeux paralympiques, et je suis reconnaissante d'y être parvenue grâce à l'appui d'une équipe, d'un personnel de soutien et d'un entraîneur exceptionnels. Tout mon travail a porté des fruits et j'ai une chance énorme de pouvoir montrer au monde ce que le Canada peut d'apporter sur la scène mondiale. Je suis impatiente de vivre l'expérience paralympique et j'éprouve une grande fierté à l'idée de représenter mon pays ainsi que cette équipe. »

Dans le tournoi à la ronde, le Canada affrontera le RPC, Israël, la Chine et l'Australie. Le deuxième groupe du tournoi féminin est composé de la Turquie, du Brésil, de l'Égypte, des États-Unis et du Japon. Le Canada commencera sa campagne le 25 août contre le RPC, et la compétition de goalball se poursuivra jusqu'au 3 septembre. L'horaire complet est affiché ICI.

« Ce seront mes deuxièmes Jeux paralympiques en tant qu'entraîneur. J'ai beaucoup appris de Rio 2016 et j'espère tirer profit de cette expérience », indique Trent Farebrother, entraîneur-chef de l'équipe nationale féminine de goalball. « Des changements considérables ont été apportés au programme de goalball féminin sur le terrain de jeu et en dehors de celui-ci, et je suis persuadé que cela se reflétera dans nos résultats à Tokyo. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied pendant cette période difficile, et nous avons hâte de reprendre les compétitions de goalball. »

Le goalball est l'un des deux seuls sports paralympiques qui n'ont pas d'équivalent olympique. Sport destiné aux athlètes ayant une déficience visuelle, le goalball se pratique sur un terrain intérieur. L'objectif du jeu est de marquer des buts en lançant un ballon dans le filet de l'équipe adverse. Il ne doit y avoir que trois athlètes par équipe sur le terrain en même temps, et tous les joueurs doivent recouvrir leurs yeux d'un bandeau pour garantir un niveau de déficience égal et un terrain de jeu équitable. Le ballon est muni d'une cloche, et les joueurs utilisent leur ouïe pour suivre le ballon et s'orientent sur le terrain à l'aide de lignes tactiles.

Le Canada compte à son palmarès quatre médailles paralympiques dans le sport du goalball. En effet, l'équipe féminine a récolté deux médailles d'or d'affilée aux Jeux de 2000 et de 2004, ainsi qu'une médaille d'argent en 1984, tandis que les hommes ont obtenu l'argent en 1996. L'équipe masculine ne s'est pas qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo.

« Toutes mes félicitations aux six athlètes en goalball sélectionnées dans l'équipe! », déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. « Je suis très heureuse d'accueillir chacune d'elles au sein de l'équipe canadienne. Je sais à quel point elles ont travaillé fort pour arriver jusqu'ici, et je suis impatiente de les soutenir à Tokyo. »

ÉQUIPE FÉMININE DE GOALBALL DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020

Brieann Baldock - Edmonton, Alb.

Whitney Bogart - Marathon, Ont.

Amy Burk - Charlottetown, Î.-P.-É.

Meghan Mahon - Timmins, Ont.

Emma Reinke - St. Thomas, Ont.

Maryam Salehizadeh - Vancouver, C.-B.

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. La liste officielle complet de l'équipe sera publiée par le Comité paralympique canadien plus tard, cet été.

