« Nous sommes très heureux d'accueillir Patrick M. Shanahan au conseil d'administration de CAE. Son expérience de plus de 30 ans dans le secteur de la défense aidera CAE à mieux s'aligner sur les besoins et les priorités des ministères de la Défense du Canada, des États-Unis et d'autres alliés du monde entier, et de l'OTAN. Ses connaissances approfondies des politiques, des stratégies, des technologies, des chaînes d'approvisionnement et des opérations de défense renforcera notre conseil d'administration », a déclaré l'honorable John Manley, président du conseil d'administration de CAE.

M. Shanahan a occupé aux États-Unis les postes de secrétaire à la Défense par intérim en 2019 et de secrétaire adjoint à la Défense de 2017 à 2019. Il a codirigé l'élaboration de plusieurs politiques et stratégies clés du ministère de la Défense américain en 2018 et 2019.

M. Shanahan a également joué un rôle déterminant dans la création de la Space Force et dans l'exécution de la toute première vérification financière complète du ministère de la Défense des États-Unis. Champion de l'avancement numérique et technologique pour ce ministère, il a favorisé la modernisation de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, de l'informatique en nuage, ainsi que des fonctions de commandement, de contrôle et de communication. M. Shanahan a également créé le Joint Artificial Intelligence Center en 2018 et publié The Department of Defense's Artificial Intelligence Strategy.

Avant son arrivée à CAE, M. Shanahan occupait le poste de vice-président principal, Chaîne d'approvisionnement et Exploitation pour The Boeing Company. Il s'est joint à Boeing en 1986, et s'est rapidement investi dans les services informatiques et le programme Boeing 777. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction liés aux systèmes de défense de Boeing et aux programmes d'avions commerciaux 737, 747, 767, 777 et 787. Il a travaillé chez Boeing jusqu'en 2017.

Patrick M. Shanahan est membre de la National Academy of Engineering, fellow de la Royal Aeronautical Society et de la Society of Manufacturing Engineers, et fellow associé de l'American Institute of Aeronautics and Astronautics. Il a également siégé au conseil d'administration de l'Université de Washington pendant plus de cinq ans.

M. Shanahan est titulaire d'un baccalauréat ès science en génie mécanique de l'Université de Washington et de deux diplômes d'études supérieures du Massachusetts Institute of Technology.

Pour en savoir plus sur le conseil d'administration de CAE, cliquez ici.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par 75 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 13 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources à CAE : Médias :Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du développement durable et vice-présidente principale, Engagement des parties prenantes, +1-514-340-5536, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise, +1-514-734-5760, [email protected]