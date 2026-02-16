La région des Laurentides salue ses athlètes olympiques présents à Milan Cortina 2026

PIEDMONT, QC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) est fier de souligner la participation exceptionnelle d'athlètes et d'entraîneurs de la région aux Jeux olympiques d'hiver de Milan‑Cortina 2026. Ces femmes et ces hommes représentent avec honneur l'excellence sportive laurentienne sur la scène internationale.

Dans la foulée de l'adoption d'une résolution lors de la séance du 6 février dernier, le CPERL tient à reconnaître publiquement le parcours remarquable de ces ambassadeurs et ambassadrices du sport, dont la détermination, le courage et l'engagement inspirent l'ensemble de la jeunesse de la région.

Des athlètes qui font rayonner les Laurentides

La région des Laurentides est reconnue pour la qualité de son environnement sportif et la présence de structures d'encadrement soutenues notamment par le Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides (CDESL).

La grande région des Laurentides, qui se distingue régulièrement par la qualité de ses athlètes et ses entraîneurs dans les grands événements sportifs tels que les Jeux du Québec et les Jeux du Canada, atteint encore une fois des sommets par la qualification de plusieurs athlètes pour les Jeux de Milan Cortina Hiver 2026 :

Vincent Boily , Saint‑Eustache (MRC de Deux‑Montagnes)

, Saint‑Eustache (MRC de Deux‑Montagnes) Olivia Bouffard‑Nesbitt , Morin‑Heights (MRC des Pays‑d'en‑Haut)

, Morin‑Heights (MRC des Pays‑d'en‑Haut) Laurianne Desmarais Gilbert , Sainte‑Adèle (MRC des Pays‑d'en‑Haut)

, Sainte‑Adèle (MRC des Pays‑d'en‑Haut) Arnaud Gaudet , Montcalm (MRC des Laurentides)

, Montcalm (MRC des Laurentides) Sandrine Hamel , Saint‑Sauveur (MRC des Pays‑d'en‑Haut)

, Saint‑Sauveur (MRC des Pays‑d'en‑Haut) Elizabeth Hosking , Mille‑Isles (MRC d'Argenteuil)

, Mille‑Isles (MRC d'Argenteuil) Mikaël Kingsbury , Saint‑Joseph‑du‑Lac (MRC de Deux‑Montagnes)

, Saint‑Joseph‑du‑Lac (MRC de Deux‑Montagnes) Romain Le Gac et Marie‑Jade Lauriault , Sainte‑Anne‑des‑Plaines (MRC de Thérèse‑De Blainville)

, Sainte‑Anne‑des‑Plaines (MRC de Thérèse‑De Blainville) Émile Nadeau , Prévost (MRC de La Rivière‑du‑Nord)

, Prévost (MRC de La Rivière‑du‑Nord) Naomi Urness, Mont‑Tremblant (MRC des Laurentides)

Le CPERL souligne également la contribution essentielle de leurs entraîneurs, dont le rôle déterminant permet à ces athlètes d'atteindre les plus hauts niveaux de performance.

Un impact concret pour la jeunesse laurentienne

Pour les jeunes sportifs et sportives de la région, la réussite de ces athlètes représente un puissant moteur de motivation. Le CPERL insiste dans sa résolution sur l'importance d'offrir à la relève des modèles forts, enracinés dans la communauté et représentatifs de la diversité des disciplines et des parcours sportifs.

Les olympiennes et olympiens sont non seulement des performeurs de haut niveau, mais aussi les ambassadeurs d'un mode de vie actif, du dépassement de soi et d'un esprit de persévérance indispensable à la réussite scolaire.

Une source de fierté et d'inspiration

« Ces athlètes portent fièrement les couleurs des Laurentides et témoignent du dynamisme de notre région. Leur parcours constitue une inspiration pour toute la jeunesse laurentienne. Le CPERL adresse donc ses plus sincères félicitations à ces athlètes et entraîneurs », souligne le CPERL dans la résolution adoptée.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Le CPERL est l'instance régionale de concertation et de représentation des huit territoires laurentiens. Sa mission : coordonner les efforts des acteurs locaux et régionaux, dégager une vision commune et porter des projets structurants pour répondre aux préoccupations des Laurentides.

Le CPERL collabore étroitement avec les partenaires locaux, territoriaux et régionaux, tout en assurant un rôle de représentation auprès des différents paliers gouvernementaux et des autres instances. Ses actions reposent sur trois champs prioritaires :

Action politique : défendre les intérêts régionaux auprès des instances décisionnelles.

: défendre les intérêts régionaux auprès des instances décisionnelles. Concertation régionale : unir les forces des territoires pour une vision partagée.

: unir les forces des territoires pour une vision partagée. Gestion de projets : mettre en œuvre des solutions concrètes et concertées.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Source : Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), Christian Côté, directeur général, [email protected]